В епіцентрі удару по Одесі були норвезькі дипломати, - Зеленський

Російські окупанти сьогодні, 31 січня, ввечері завдали ракетного удару по Одесі. В епіцентрі удару перебували норвезькі дипломатичні представники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він зазначив, що такий удар росіян по історичному центру Одеси був абсолютно свідомим.

Фото: наслідки російського удару по Одесі (t.me/V_Zelenskiy_official) "На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", - уточнив Зеленський. За його словами, зараз встановлюються всі обставини удару. Робиться все, щоб допомогти постраждалим.