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В епіцентрі удару по Одесі були норвезькі дипломати, - Зеленський

Одеса, П'ятниця 31 січня 2025 23:06
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В епіцентрі удару по Одесі були норвезькі дипломати, - Зеленський Фото: росіяни вдарили по центру Одеси (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 31 січня, ввечері завдали ракетного удару по Одесі. В епіцентрі удару перебували норвезькі дипломатичні представники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він зазначив, що такий удар росіян по історичному центру Одеси був абсолютно свідомим.


Фото: наслідки російського удару по Одесі (t.me/V_Zelenskiy_official)

"На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", - уточнив Зеленський.

За його словами, зараз встановлюються всі обставини удару. Робиться все, щоб допомогти постраждалим.

Удар по Одесі

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, ввечері російські окупанти атакували Одесу ракетами. Там прогриміла серія вибухів.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки постраждало троє людей - двоє жінок та один хлопець. Їх госпіталізували.

При цьому ракетним ударом було пошкоджено готель "Брістоль".

Також поліція проводить перевірку у зв'язку з тим, що хтось запустив феєрверк під час повітряної тривоги.

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