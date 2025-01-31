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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: Украина под атакой российских дронов типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы атакуют Украину ударными-дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 22:13 вражеские дроны БпЛА двигались на юге Сумской области на запад и восток.

Также объявлена угроза применения ударных беспилотников для Запорожской области.

По состоянию на 23:23, по данным военных, вражеские дроны двигались:

  • в центральной части Харьковской области движутся в юго-восточном направлении;
  • на западе Харьковской и востоке Полтавской областей движутся в западном направлении;
  • на востоке Сумской области, курс западный;
  • на юго-востоке Черниговской области, курс южный (вектор движения Лубны).

По состоянию на 23:11 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ракетный удар по Одессе

В пятницу, 31 января, около 20:00 российский агрессор ударил баллистическими ракетами по Одессе.

В результате атаки пострадал ряд зданий в центре города, в частности отель "Бристоль".

Неподалеку от места прилета ракет находились норвежские дипломаты.

Более подробно о последствиях обстрела исторического района Одессы - читайте в нашем авторском материале.

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