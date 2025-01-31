Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По данным военных, по состоянию на 22:13 вражеские дроны БпЛА двигались на юге Сумской области на запад и восток.

Также объявлена угроза применения ударных беспилотников для Запорожской области.

По состоянию на 23:23, по данным военных, вражеские дроны двигались:

в центральной части Харьковской области движутся в юго-восточном направлении;

на западе Харьковской и востоке Полтавской областей движутся в западном направлении;

на востоке Сумской области, курс западный;

на юго-востоке Черниговской области, курс южный (вектор движения Лубны).

По состоянию на 23:11 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)