Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Российские террористы атакуют Украину ударными-дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, по состоянию на 22:13 вражеские дроны БпЛА двигались на юге Сумской области на запад и восток.
Также объявлена угроза применения ударных беспилотников для Запорожской области.
По состоянию на 23:23, по данным военных, вражеские дроны двигались:
- в центральной части Харьковской области движутся в юго-восточном направлении;
- на западе Харьковской и востоке Полтавской областей движутся в западном направлении;
- на востоке Сумской области, курс западный;
- на юго-востоке Черниговской области, курс южный (вектор движения Лубны).
По состоянию на 23:11 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ракетный удар по Одессе
В пятницу, 31 января, около 20:00 российский агрессор ударил баллистическими ракетами по Одессе.
В результате атаки пострадал ряд зданий в центре города, в частности отель "Бристоль".
Неподалеку от места прилета ракет находились норвежские дипломаты.
Более подробно о последствиях обстрела исторического района Одессы - читайте в нашем авторском материале.
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