Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Ситуація на фронті та повітряна атака Росії

За останню добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення з ворогом. Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку.

Ввечері 28 січня російські терористи вдарили балістичними ракетами по Миколаєву.

Ракети вразили приміщення приватного підприємства. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

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