Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Ситуация на фронте и воздушная атака России

За последние сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения с врагом. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении.

Вечером 28 января российские террористы ударили баллистическими ракетами по Николаеву.

Ракеты поразили помещение частного предприятия. В результате атаки погибли две женщины.

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