Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые вражеские дроны начали залетать в воздушное пространство страны после 19:00. Впоследствии количество БпЛА увеличилось.
По последним данным военных, по состоянию на 23:13, вражеские дроны двигались:
По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
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