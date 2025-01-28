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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: Украина снова под атакой российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые вражеские дроны начали залетать в воздушное пространство страны после 19:00. Впоследствии количество БпЛА увеличилось.

По последним данным военных, по состоянию на 23:13, вражеские дроны двигались:

  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс северо-западный;
  • в северо-западной части Харьковской области, курс северо-западный;
  • южнее города Каменское Днепропетровской области, курс западный; южнее города Каменское Днепропетровской области, курс западный;
  • в южной части Полтавской области, курс западный.

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:



Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

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Атака дронов