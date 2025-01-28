Ракетний удар по Миколаєву: через російський обстріл є жертви
У Миколаєві внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару, 28 січня, вже відомо про загиблих. Жертвами ворожого обстрілу стали дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Чиновник пізно ввечері розповів у своєму Telegram-каналі уточнив дані щодо наслідків російської атаки на Миколаїв.
"На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки", - йдеться в публікації чиновника.
Він додав, що вони були працівницями підприємства.
"Росія - країна терористів", - наголосив глава ОВА.
Оновлено: з'явилися кадри наслідків обстрілу
Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) показали кадри з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ по Миколаєву сьогодні ввечері
Надзвичайники розповіли, що під ворожий удар потрапило одне з підприємств харчової промисловості міста.
"Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства", - розповіли в ДСНС.
Надзвичайники додали, що на місці також працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби.
Ракетний удар по Миколаєву
Раніше сьогодні повідомлялося, що ввечері у Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози ворожого удару із застосуванням балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, у Миколаєві було влучання по приватному підприємству.
На той момент даних щодо постраждалих чи загиблих не було.
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