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На фронті відбулося понад 170 боїв, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Вівторок 28 січня 2025 22:54
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На фронті відбулося понад 170 боїв, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на вечір 28 січня на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільше атак російських окупантів зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку противник сім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки, два боєзіткнення тривають дотепер. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського. До цього часу тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог 11 разів штурмував наші позиції поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. Ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав авіаційного удару 4 керованими бомбами по населеному пункту Катеринівка.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 75 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

Водночас ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Андріївка та Удаче.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 275 окупантів, з них 146 - безповоротно. Також знищено чотири мотоцикли, чотири одиниці автомобільної техніки, один міномет, два засоби супутникового зв'язку, дві антени БПЛА, також пошкоджено мотоцикл та міномет.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив сім спроб прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Комар та Новий Комар, скинувши сім керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували населений пункт Новосілка.

На Оріхівському напрямку російські окупанти скинули шість керованих авіаційних бомб поблизу населеного пункту Калинівське.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська провели один штурм позицій наших оборонців, успіху не мали, відійшли.

У Курській області українські захисники сьогодні відбивали десять атак противника, на даний час триває один бій. Водночас ворог завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих бомб та здійснив 255 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 833 тисячі військових.

Зокрема, протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також вчора українські воїни знищили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 72 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

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