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Окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві

Миколаїв, Вівторок 28 січня 2025 21:00
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Окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Миколаєву (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 січня, атакували Миколаїв. Є "приліт" по приватному підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо", - написав Сєнкевич.

До слова, до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Удари по Миколаєву

Нагадаємо, востаннє російські окупанти били по Миколаєву 21 січня. Вони атакували місто за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Унаслідок масованої атаки дронів у місті було пошкоджено багатоповерхові будинки. Також почалися пожежі.

Також унаслідок атаки ворога постраждали двоє людей. 74-річну жінку госпіталізували.

При цьому наприкінці грудня росіяни своїми безпілотниками пошкодили резервуар з мастилом в Миколаєві. Після такої атаки стався витік мастила, воно потрапило в Південний Буг.

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