Окупанти вдарили по приватному підприємству в Миколаєві
Російські окупанти сьогодні, 28 січня, атакували Миколаїв. Є "приліт" по приватному підприємству.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
"Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо", - написав Сєнкевич.
До слова, до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків балістики з території тимчасово окупованого Криму.
Удари по Миколаєву
Нагадаємо, востаннє російські окупанти били по Миколаєву 21 січня. Вони атакували місто за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Унаслідок масованої атаки дронів у місті було пошкоджено багатоповерхові будинки. Також почалися пожежі.
Також унаслідок атаки ворога постраждали двоє людей. 74-річну жінку госпіталізували.
При цьому наприкінці грудня росіяни своїми безпілотниками пошкодили резервуар з мастилом в Миколаєві. Після такої атаки стався витік мастила, воно потрапило в Південний Буг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.