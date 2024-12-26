Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Перші хвилі БпЛА почали залітати у повітряний простір країни зі сходу та північного сходу ввечері 26 грудня.

Близько 21:00 військові повідомили про рух безпілотників на межі Донецької та Харківської областей курсом на Дніпропетровську область.

Також групи дронів рухалися у Сумській області в південно-західному напрямку та з Дніпропетровської області в напрямку Запоріжжя.

О 22:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА через Полтавську область курсом на Кременчук.

О 23:11 виявлено дрони у передмісті Харкова.

О 23:27 військові повідомили про рух БпЛА з Полтавської в напрямку Черкаської області.

Станом на 23:27 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)