Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші хвилі БпЛА почали залітати у повітряний простір країни зі сходу та північного сходу ввечері 26 грудня.
Близько 21:00 військові повідомили про рух безпілотників на межі Донецької та Харківської областей курсом на Дніпропетровську область.
Також групи дронів рухалися у Сумській області в південно-західному напрямку та з Дніпропетровської області в напрямку Запоріжжя.
О 22:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА через Полтавську область курсом на Кременчук.
О 23:11 виявлено дрони у передмісті Харкова.
О 23:27 військові повідомили про рух БпЛА з Полтавської в напрямку Черкаської області.
Станом на 23:27 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ввечері у четвер, 26 грудня, російські терористи поцілили FPV-дроном у багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. Є загиблі й поранені.
Також загарбники атакували керованими авіабомбами селище у Харківському районі. Загинув чоловік.
Про ризик масштабного обстрілу України ближче до Нового року або навіть у новорічну ніч, - читайте в нашому авторському матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.