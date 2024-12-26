Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые волны БпЛА начали залетать в воздушное пространство страны с востока и северо-востока вечером 26 декабря.
Около 21:00 военные сообщили о движении беспилотников на границе Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровскую область.
Также группы дронов двигались в Сумской области в юго-западном направлении и из Днепропетровской области в направлении Запорожья.
В 22:31 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА через Полтавскую область курсом на Кременчуг.
В 23:11 обнаружены дроны в пригороде Харькова.
В 23:27 военные сообщили о движении БпЛА из Полтавской в направлении Черкасской области.
По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Вечером в четверг, 26 декабря, российские террористы попали FPV-дроном в многоэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Также захватчики атаковали управляемыми авиабомбами поселок в Харьковском районе. Погиб мужчина.
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