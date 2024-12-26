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Окупанти ударили КАБами по селищу у Харківському районі: є жертви та постраждалі

Харків, Четвер 26 грудня 2024 14:52
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Окупанти ударили КАБами по селищу у Харківському районі: є жертви та постраждалі Фото: окупанти вдарили по селищу Слатине Харківського району 26 грудня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська завдали ударів по селищу Слатине Харківського району 26 грудня. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

"Російські терористи завдали удару по житловому сектору селища Слатине", - констатував він.

За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення.

"Наразі відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя, ще декілька осіб зазнали поранень різних ступенів важкості", - додав Задоренко.

На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби.

Росіяни вдарили по фермі у Слатиному

Окупанти завдали ударів двох КАБів по фермерському господарству у Слатиному, будівлю було пошкоджено.

"Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених", - зазначив начальник МВА.

Вибухи в Харкові та області

До цього в Харкові прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про пуски керованих авіаційних бомб.

Зазначимо, що селище Слатине російські війська обстрілюють не вперше. Наприклад, у вересні РФ двічі за ніч обстріляла село Славине Харківської області. Постраждали шестеро людей, зокрема вагітна.

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