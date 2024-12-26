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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Четвер 26 грудня 2024 23:23
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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: Україна знову під атакою російських ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші хвилі БпЛА почали залітати у повітряний простір країни зі сходу та північного сходу ввечері 26 грудня.

Близько 21:00 військові повідомили про рух безпілотників на межі Донецької та Харківської областей курсом на Дніпропетровську область.

Також групи дронів рухалися у Сумській області в південно-західному напрямку та з Дніпропетровської області в напрямку Запоріжжя.

О 22:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА через Полтавську область курсом на Кременчук.

О 23:11 виявлено дрони у передмісті Харкова.

О 23:27 військові повідомили про рух БпЛА з Полтавської в напрямку Черкаської області.

Станом на 23:27 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росія атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні обстріли росіян

Ввечері у четвер, 26 грудня, російські терористи поцілили FPV-дроном у багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. Є загиблі й поранені.

Також загарбники атакували керованими авіабомбами селище у Харківському районі. Загинув чоловік.

Про ризик масштабного обстрілу України ближче до Нового року або навіть у новорічну ніч, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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