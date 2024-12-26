Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Первые волны БпЛА начали залетать в воздушное пространство страны с востока и северо-востока вечером 26 декабря.

Около 21:00 военные сообщили о движении беспилотников на границе Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровскую область.

Также группы дронов двигались в Сумской области в юго-западном направлении и из Днепропетровской области в направлении Запорожья.

В 22:31 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА через Полтавскую область курсом на Кременчуг.

В 23:11 обнаружены дроны в пригороде Харькова.

В 23:27 военные сообщили о движении БпЛА из Полтавской в направлении Черкасской области.

По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)