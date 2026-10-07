Росія атакує Полтавщину ракетами і дронами, у Кременчуці лунають вибухи

Цієї ночі Росія атакувала одразу кілька регіонів. Київ кілька разів обстріляли балістикою, у Дарницькому районі загинули двоє людей. Під ударом опинилися також промислове підприємство у Дніпрі та транспортна інфраструктура Запоріжжя.

Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки, а вночі з аеродрому "Оленегорськ" злетіли шість бомбардувальників Ту-95.