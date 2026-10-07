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РФ вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі

04:38 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
РФ вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі Фото: екстренні служби вже працюють на місцях (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Вночі 7 жовтня Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Удар припав на промислове підприємство. Наслідки атаки та дані про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Дніпро регулярно опиняється під ударами. Увечері 2 жовтня після обстрілу спалахнула багатоповерхівка, з якої рятувальники евакуйовували мешканців. Того ж вечора уламки впали біля будівлі міськради, а в середмісті загорівся дах бізнес-центру.

28 вересня реактивний дрон влучив у центр міста, пошкодивши офісну будівлю, а 11 вересня Дніпро пережив масовану денну атаку, під час якої поранення дістали 11 людей.

Цієї ночі Росія також атакувала балістикою Київ, де наслідки зафіксували в чотирьох районах.

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