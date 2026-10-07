Россия атакует Полтавщину ракетами и дронами, в Кременчуге раздаются взрывы

Этой ночью Россия атаковала сразу несколько регионов. Киев несколько раз обстреляли баллистикой, в Дарницком районе погибли два человека. Под ударом оказались также промышленное предприятие в Днепре и транспортная инфраструктура Запорожья.

О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, а ночью с аэродрома "Оленегорск" взлетели шесть бомбардировщиков Ту-95.