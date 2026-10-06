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Є оновлена інформація про підготовку удару РФ: Зеленський звернувся до українців

20:26 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Є оновлена інформація про підготовку удару РФ: Зеленський звернувся до українців Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Росія готує масований удар по Україні, про що свідчать оновлені дані української розвідки. Громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги та негайно йти до укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, українські служби та Повітряні сили готові реагувати на загрозу в межах наявних засобів захисту.

"Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку", - закликав Зеленський.

Президент наголосив, що ефективність захисту українського неба значною мірою залежить від партнерів.

"Від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, і які можуть їх передати", - підкреслив він.

Зеленський заявив, що для передачі цих засобів потрібна "політична воля", зокрема у США, країнах Європи та у решти партнерів.

Нагадаємо, сьогодні екскерівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія, ймовірно, готується до чергового удару по Україні. За його словами, країна-агресорка і надалі може зосереджуватися на ударах по критично важливій інфраструктурі.

Коваленко зазначив, що нинішні дії Росії нагадують попередні плани Кремля. Зокрема, він провів паралель із розрахунком диктатора на те, що його військам вдасться захопити Київ протягом трьох днів.

РБК-Україна повідомляло, що Росія може готувати одну з наймасштабніших за час війни атак на енергетичну систему України.

Під час неї РФ може застосувати до 1000 ракет, дронів та авіабомб. Основними цілями можуть стати електростанції, підстанції та об'єкти системи водопостачання, не виключається спроба вивести з ладу три діючі атомні електростанції.

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