Росія атакує Полтавщину ракетами і дронами, у Кременчуці лунають вибухи

Вранці 7 жовтня Росія завдає масованого удару крилатими ракетами та дронами по Полтавській області. Вибухи лунають у Кременчуці, а також в Олександрії на Кіровоградщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію та Повітряні сили ЗСУ.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Серію потужних вибухів чули також в Олександрії Кіровоградської області.

Повітряні сили фіксують над Полтавщиною кілька груп крилатих ракет. За їхніми даними, ракети рухалися з півночі в напрямку Полтави, Диканьки та Кременчука, а частина з них згодом змінювала курс.

Цієї ночі Росія атакувала одразу кілька регіонів. Київ кілька разів обстріляли балістикою, у Дарницькому районі загинули двоє людей. Під ударом опинилися також промислове підприємство у Дніпрі та транспортна інфраструктура Запоріжжя.

Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки, а вночі з аеродрому "Оленегорськ" злетіли шість бомбардувальників Ту-95.