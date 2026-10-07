ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атакует Полтавщину ракетами и дронами, в Кременчуге раздаются взрывы

06:32 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия атакует Полтавщину ракетами и дронами, в Кременчуге раздаются взрывы Фото: жителей области просят находиться в укрытии (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 7 октября Россия наносит массированный удар крылатыми ракетами и дронами по Полтавской области. Взрывы раздаются в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную военную администрацию и Воздушные силы ВСУ.

Область атакуют одновременно ракетами и дронами.

Воздушные силы фиксируют над Полтавщиной несколько групп крылатых ракет. По их данным, ракеты двигались с севера в направлении Полтавы, Диканьки и Кременчуга, а часть из них впоследствии меняла курс.

Серию мощных взрывов слышали также в Александрии Кировоградской области.

Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Этой ночью Россия атаковала сразу несколько регионов. Киев несколько раз обстреляли баллистикой, в Дарницком районе погибли два человека. Под ударом оказались также промышленное предприятие в Днепре и транспортная инфраструктура Запорожья.

О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, а ночью с аэродрома "Оленегорск" взлетели шесть бомбардировщиков Ту-95.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кременчуг Полтавская область Война в Украине
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья