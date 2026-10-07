Россия атакует Полтавщину ракетами и дронами, в Кременчуге раздаются взрывы

Утром 7 октября Россия наносит массированный удар крылатыми ракетами и дронами по Полтавской области. Взрывы раздаются в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную военную администрацию и Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы фиксируют над Полтавщиной несколько групп крылатых ракет. По их данным, ракеты двигались с севера в направлении Полтавы, Диканьки и Кременчуга, а часть из них впоследствии меняла курс.

Этой ночью Россия атаковала сразу несколько регионов. Киев несколько раз обстреляли баллистикой, в Дарницком районе погибли два человека. Под ударом оказались также промышленное предприятие в Днепре и транспортная инфраструктура Запорожья.

О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, а ночью с аэродрома "Оленегорск" взлетели шесть бомбардировщиков Ту-95.