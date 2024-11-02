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Росія атакує Київ дронами: працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 2 листопада, у Києві лунають вибухи. Росія вкотре атакує столицю дронами, в місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив о 22:23 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що через Київ летять ворожі БпЛА у південному напрямку.

Оновлено о 22:29

"БпЛА курсом на Київ з північного напрямку", - додали в ПС.

Оновлено о 22:42

"Вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі. В області та в столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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