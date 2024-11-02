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У Києві оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Київ, Субота 02 листопада 2024 20:02
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У Києві оголосили повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: в Києві оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві та кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили України.

"БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку", - повідомили в Повітряних силах.

Зауважимо, що станом на 20:03 повітряну тривогу також оголошено в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

У Києві оголосили повітряну тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві з ночі кілька разів лунали вибухи та працювала ППО. Прямих влучань у Києві не було, але у шести районах столиці упали уламки. Виникли пожежі, є пошкодження будинків та авто, постраждав поліцейський.

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