У Києві оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Зауважимо, що станом на 20:03 повітряну тривогу також оголошено в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві з ночі кілька разів лунали вибухи та працювала ППО. Прямих влучань у Києві не було, але у шести районах столиці упали уламки. Виникли пожежі, є пошкодження будинків та авто, постраждав поліцейський.

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