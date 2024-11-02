Зеленський закликав Захід посилювати санкції проти РФ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Голова держави зазначив, що за жовтень проти України було застосовано більш ніж 2 тисячі "Шахедів". Атаки відбувалися буквально кожної доби.

"Така кількість "Шахедів" - це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", - сказав президент.

Зеленський уточнив, все це постачається в Росію з-за кордону. Багато мікровнесків у постійний російський терор надходять від компаній з Китаю, Європи та Америки. Це у свою чергу, знову повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Зокрема, для того, щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти країни-агресора за розпочату війну.

"Так само як із "шахедами" - з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів - це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій - це злочин проти людей і світу", - заявив Зеленський.

Президент додав, що саме такі схеми дозволяють РФ допомогати "нарощувати м'язи" режимам в Ірані та Північної Кореї.

"Це глобальна загроза. І тільки глобальним, соціальним тиском можна це подолати", - резюмував Володимир Зеленський.