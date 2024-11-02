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Россия атакует Киев дронами: работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 2 ноября, в Киеве раздаются взрывы. Россия в очередной раз атакует столицу дронами, в городе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщил в 22:23 Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что через Киев летят вражеские БпЛА в южном направлении.

Обновлено в 22:29

"БпЛА курсом на Киев с северного направления", - добавили в ВС.

Обновлено в 22:42

"Взрыв в пригороде Киева в Вышгородском районе. В области и в столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 23:08

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Атака РФ дронами

Напомним, что в Киеве за сегодняшние сутки три раза объявляли воздушную тревогу из-за дронов.

Кроме того, в КГВА сообщили, какую тактику используют россияне для атаки столицы. По словам спикера Киевской городской военной администрации, Михаила Шаманова, вражеские "Шахеды" летять на низкой высотке и волнами. Дроны пытаются крутиться в определенных зонах, чтобы привлекать внимание сил ПВО. Основная цель тактики состоит в том, чтобы максимально запутать силы и средства ПВО Украины, заставить мобильные группы перемещаться и таком образом, создать коридор для прохода следующих волн дронов.

Также в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за октябрь Россия запустила по Украине более 2 тысяч "Шахедов". Глава государства подчеркнул, что эти дроны имеют в том числе компоненты компаний из Китая, Европы и Америки. Как результат, Зеленский призвал Запад усилить санкции против России.

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