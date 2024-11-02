Россия атакует Киев дронами: работает ПВО

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщил в 22:23 Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что через Киев летят вражеские БпЛА в южном направлении.

Обновлено в 22:29

"БпЛА курсом на Киев с северного направления", - добавили в ВС.

Обновлено в 22:42

"Взрыв в пригороде Киева в Вышгородском районе. В области и в столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 23:08

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.