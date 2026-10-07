Росія атакує Київ балістичними ракетами: у столиці лунають вибухи

Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки, і закликав не ігнорувати сигнали тривоги та одразу спускатися в укриття. Того ж дня ексочільник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія, ймовірно, готує черговий обстріл і може зосередитися на критичній інфраструктурі.

Пізно ввечері моніторингові канали повідомили, що росіяни підняли в повітря три бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області. За розрахунками, їхні ракети могли досягти повітряного простору України вночі.