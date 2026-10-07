Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в столице раздавались взрывы

Ночью Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию .
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, и вскоре в Киеве прогремели взрывы.
Обновлено 03:36
Около 03:23 в столице прогремели повторные взрывы: Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Киева.
Впоследствии Виталий Кличко сообщил о последствиях. В Оболонском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а в Подольском попали в складские помещения.
Обновлено 3:55
Виталий Кличко сообщил о последствиях еще в двух районах. В Дарницком на открытой территории горят обломки, а в Шевченковском зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.
О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, и призвал не игнорировать сигналы тревоги и спускаться в укрытие. В тот же день экс-глава ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия, вероятно, готовит очередной обстрел и может сосредоточиться на критической инфраструктуре.
Поздним вечером мониторинговые каналы сообщили, что россияне подняли в воздух три бомбардировщика Ту-160 в Иркутской области. По расчетам, их ракеты могли добиться воздушного пространства Украины ночью.