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Росія готує новий обстріл України: Коваленко попередив про плани Кремля

10:04 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Росія готує новий обстріл України: Коваленко попередив про плани Кремля Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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РФ, ймовірно, готується до нового обстрілу України. У Кремлі досі сподіваються змусити українців здатися через удари по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram колишнього керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За його словами, Росія явно готується до нового обстрілу України. На думку Коваленка, Кремль продовжує робити ставку на удари по критичній інфраструктурі.

"Путін все ще вірить в те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло", - зазначив керівник ЦПД.

Він нагадав, що нинішня тактика російського керівництва перегукується з попередніми планами Кремля щодо України. Зокрема, Коваленко порівняв її з вірою Путіна у те, що російські війська зможуть захопити Київ за три дні.

Водночас, за його словами, Росія дедалі частіше стикається з наслідками війни вже на власній території.

"(Путін - ред.) вірив у "Києв за три дні". Але лише все більше і більше також приносить війну на територію Росії", - підсумував Коваленко.

Нагадуємо, Росія планує атаки по українській енергетиці та логістиці напередодні зимової кампанії. Для цього РФ продовжує модернізувати ударні дрони, роблячи їх швидшими, маневренішими та стійкішими до засобів протидії.

Однією з таких розробок стала нова модифікація далекобійного ударного дрона "Герань-4". Росія оновила його навігацію, двигун і бойову частину, що має підвищити ефективність застосування дрона.

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