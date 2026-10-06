РФ підняла три бомбардувальники Ту-160: коли можлива ракетна загроза

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Росіяни підняли у повітря бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області. Ракети можуть долетіти до повітряного простору України вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили військові, літаки злетіли з аеродрому "Бєлая". "У разі здійснення пусків крилатих ракет входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00", - уточнили у Повітряних силах. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Росіяни використовують Ту-160 для пусків по Україні крилатих ракет Х-101. Загроза російської атаки Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українська розвідка отримала інформацію про підготовку нового масованого російського удару. Трохи пізніше глава української держави розповів про оновлену інформацію від розвідки про плани росіян завдати масованого удару. Він зазначив, що сили протиповітряної оборони підготувалися до можливої атаки. Також президент закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.