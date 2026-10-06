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РФ підняла три бомбардувальники Ту-160: коли можлива ракетна загроза

22:38 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
РФ підняла три бомбардувальники Ту-160: коли можлива ракетна загроза Ілюстративне фото: російські Ту-160 злетіли в Іркутській області (wikipedia.org)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни підняли у повітря бомбардувальники Ту-160 в Іркутській області. Ракети можуть долетіти до повітряного простору України вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили військові, літаки злетіли з аеродрому "Бєлая".

"У разі здійснення пусків крилатих ракет входження їх у повітряний простір України очікується орієнтовно після 03:00", - уточнили у Повітряних силах.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Росіяни використовують Ту-160 для пусків по Україні крилатих ракет Х-101.

Загроза російської атаки

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українська розвідка отримала інформацію про підготовку нового масованого російського удару.

Трохи пізніше глава української держави розповів про оновлену інформацію від розвідки про плани росіян завдати масованого удару.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони підготувалися до можливої атаки.

Також президент закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Варто зауважити, що завтра, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає свій день народження, тож такий удар може бути демонстративним.

До речі, завтра через нещодавні удари РФ по енергетиці вже заплановані графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть не у всіх регіонах.

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