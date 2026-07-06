Россия атакует "Калибрамы", Х-101 и баллистикой: все об обстреле Украины
Ночью 6 июля Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр" по стратегической авиации. У Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
РБК-Украина сообщает все, что известно об атаке на Украину.
Главное
- Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр"
- Пуски совершили из стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-160
- Киев под атакой баллистических ракет и дронов
- В воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты
В 01:12 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракетного вооружения. Через несколько минут группу ракет "Калибр" зафиксировали на направлении Кировоградщины.
Ракеты зафиксировали вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей - они двигались в направлении Винницкой области. Впоследствии, в 01:25, стало известно, что предварительно пуски крылатых ракет совершили самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160.
Обновлено 1:36
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и движении ракет на Киев.
"Прошу всех не игнорировать опасность и находиться в укрытиях к отбою. Берегите себя и своих близких", – дописал глава КМВА Тимур Ткаченко.
В Киеве раздались взрывы, город атакуют баллистикой. Состоялось несколько волн пусков баллистических ракет. В город, по сообщениям Воздушных сил, с севера и востока надвигаются группы ударных беспилотников.
Обновлено 2:55
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты, они двигаются из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
В ночь на 2 июля оккупанты наносили массированный удар по Киеву ракетами и ударными дронами. Тогда одна из ракет попала в многоэтажку в Дарницком районе.