Росія атакує дронами, Павлоград вже без світла після вибухів: де загроза ударів

За даними військових, починаючи з 17:45, росіяни знову запустили пл Україні дрони. Безпілотники фіксувалися у Сумській, Харківській, Полтавській, а нещодавно ще й у Дніпропетровській області.

Зокрема, о 19:17 Повітряні сили попередили, дрони на північному та південному сході Дніпропетровської області рухаються курсом на Павлоград. Через кілька хвилин у місті пролунав вибух.

"Після вибуху, який пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині, по всьому місту зникло світло", - уточнили після цього у "Суспільному".

Фото: фіксація дронів РФ, зокрема, курсом на Павлоград (скриншот)

За останніми даними, ворожі безпілотники летять на південному сході Харківському області курсом на Дніпропетровську, а також зафіксовано дрон на Дніпро.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.