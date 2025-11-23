UA

Росія атакує дронами, Павлоград вже без світла після вибухів: де загроза ударів

Фото: військові зафіксували дрони у кількох областях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ввечері, 23 листопада, вчергове атакують Україну дронами. Під удар вже потрапив Павлоград, після чого у місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал "Суспільне Новини".

За даними військових, починаючи з 17:45, росіяни знову запустили пл Україні дрони. Безпілотники фіксувалися у Сумській, Харківській, Полтавській, а нещодавно ще й у Дніпропетровській області.

Зокрема, о 19:17 Повітряні сили попередили, дрони на північному та південному сході Дніпропетровської області рухаються курсом на Павлоград. Через кілька хвилин у місті пролунав вибух.

"Після вибуху, який пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині, по всьому місту зникло світло", - уточнили після цього у "Суспільному".

Фото: фіксація дронів РФ, зокрема, курсом на Павлоград (скриншот)

За останніми даними, ворожі безпілотники летять на південному сході Харківському області курсом на Дніпропетровську, а також зафіксовано дрон на Дніпро.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли України та блекаути

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Україну ударними безпілотниками. Так, в ніч на 23 листопада РФ запустила по Україні 98 дронів. Станом на ранок, сили ППО збили і придушили 69 БпЛА. При цьому 27 безпілотників потрапили на 12 локаціях.

Відзначимо, що цієї осені ворог активізував удари по енергетиці, в результаті чого міста стикаються з перепадами електрики або зовсім блекаутами.

Так, сьогодні перепади напруги фіксувалися в Полтаві та Харкові. Зокрема, в Полтаві в окремих районах зникло опалення та гаряча вода, а в Харкові тимчасово призупиняли роботу метро.

