Россия атакует дронами, Павлоград уже без света после взрывов: где угроза ударов

Россияне вечером, 23 ноября, в очередной раз атакуют Украину дронами. Под удар уже попал Павлоград, после чего в городе исчез свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал "Суспільне Новини".
По данным военных, начиная с 17:45, россияне снова запустили в Украине дроны. Беспилотники фиксировались в Сумской, Харьковской, Полтавской, а недавно еще и в Днепропетровской области.
В частности, в 19:17 Воздушные силы предупредили, дроны на северо- и юго-востоке Днепропетровской области движутся курсом на Павлоград. Через несколько минут в городе прогремел взрыв.
"После взрыва, который прогремел в Павлограде на Днепропетровщине, по всему городу исчез свет", - уточнили после этого в "Суспильном".
По последним данным, вражеские беспилотники летят на юго-востоке Харьковской области курсом на Днепропетровскую, а также зафиксирован дрон на Днепр.
По состоянию на 20:09 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне ежедневно атакуют Украину ударными беспилотниками. Так, в ночь на 23 ноября РФ запустила по Украине 98 дронов. По состоянию на утро, силы ПВО сбили и подавили 69 БпЛА. При этом 27 беспилотников попали на 12 локациях.
Отметим, что этой осенью враг активизировал удары по энергетике, в результате чего города сталкиваются с перепадами электричества или вовсе блэкаутами.
Так, сегодня перепады напряжения фиксировались в Полтаве и Харькове. В частности, в Полтаве в отдельных районах исчезло отопление и горячая вода, а в Харькове временно приостанавливали работу метро.