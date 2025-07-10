Росія атакує Чехію зсередини: розвідка розкрила методи Кремля

Чеська розвідка назвала 2024 рік одним із найнебезпечніших для безпеки країни через активність Росії. Йдеться про кібератаки, дезінформацію, шпигунство та спроби саботажу.

Про це заявив голова розвідки Чехії Міхал Куделка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У новому звіті чеська спецслужба повідомила, що Росія намагається відновити розгалужену шпигунську мережу, прикриваючись дипломатами у своєму посольстві в Празі.

У документі йдеться про те, що ворожі служби використовували не лише своїх агентів, а й вербували осіб без прямого зв’язку з РФ. Наприклад, білоруському шукачу притулку платили криптовалютою за публікацію проросійської пропаганди.

Особливу увагу росіяни приділяли вербуванню економічно вразливих людей з-поза меж ЄС, використовуючи інтернет-оголошення, зокрема в Telegram. У багатьох випадках, зазначили у BIS, завербовані навіть не знали, що виконують завдання Кремля.

"Їх залучають до всього - від перевезення людей або пакунків до зйомки стратегічних об'єктів та підпалів", - зазначено в документі.

Як приклад наводиться підпал автобусного депо в Празі, який, за даними слідства, організував громадянин Колумбії на замовлення через інтернет.

Окремо у звіті згадується й ворожа активність Китаю, який намагається тиснути на співпрацю Чехії з Тайванем і нівелювати згадки про порушення прав людини.