Россия атакует Чехию изнутри: разведка раскрыла методы Кремля

Чешская разведка назвала 2024 год одним из самых опасных для безопасности страны из-за активности России. Речь идет о кибератаках, дезинформации, шпионаже и попытках саботажа.

Об этом заявил глава разведки Чехии Михал Куделка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В новом отчете чешская спецслужба сообщила, что Россия пытается восстановить разветвленную шпионскую сеть, прикрываясь дипломатами в своем посольстве в Праге.

В документе говорится о том, что вражеские службы использовали не только своих агентов, но и вербовали лиц без прямой связи с РФ. Например, белорусскому искателю убежища платили криптовалютой за публикацию пророссийской пропаганды.

Особое внимание россияне уделяли вербовке экономически уязвимых людей из-за пределов ЕС, используя интернет-объявления, в частности в Telegram. Во многих случаях, отметили в BIS, завербованные даже не знали, что выполняют задание Кремля.

"Их привлекают ко всему - от перевозки людей или пакетов до съемки стратегических объектов и поджогов", - указано в документе.

В качестве примера приводится поджог автобусного депо в Праге, который, по данным следствия, организовал гражданин Колумбии по заказу через интернет.

Отдельно в отчете упоминается и враждебная активность Китая, который пытается давить на сотрудничество Чехии с Тайванем и нивелировать упоминания о нарушениях прав человека.