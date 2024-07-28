Розвідка Чехії вважає Росію, Китай та Іран загрозами для Європи

Розвідка Чехії переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. Також розвідники вважають, що світ балансує на межі глобального конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхала Куделку в інтерв'ю ČTK .

За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

Він зазначив, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

Чи можлива війна НАТО з Росією

Більшість союзників НАТО вважають, що найближчими роками малоймовірна війна РФ з країнами Альянсу. Проте така можливість не виключається.

Так, в Естонії зазначають, що Росія вже готується до нової війни. На думку естонських розвідників, конфлікт може статися протягом 10 років і припускається, що це може конфлікт між НАТО та РФ.

Раніше міністр оборони Німеччини допустив, що Росія може напасти на країни НАТО до 2029 року.

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