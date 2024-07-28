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Розвідка Чехії вважає Росію, Китай та Іран загрозами для Європи

Прага, Неділя 28 липня 2024 10:32
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Розвідка Чехії вважає Росію, Китай та Іран загрозами для Європи Фото: у Чехії вважаєть Росію, Китай та Іран загрозами для Європи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка Чехії переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. Також розвідники вважають, що світ балансує на межі глобального конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхала Куделку в інтерв'ю ČTK.

Він зазначив, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Чи можлива війна НАТО з Росією

Більшість союзників НАТО вважають, що найближчими роками малоймовірна війна РФ з країнами Альянсу. Проте така можливість не виключається.

Так, в Естонії зазначають, що Росія вже готується до нової війни. На думку естонських розвідників, конфлікт може статися протягом 10 років і припускається, що це може конфлікт між НАТО та РФ.

Раніше міністр оборони Німеччини допустив, що Росія може напасти на країни НАТО до 2029 року.

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НАТО Російська Федерація Китай Чехія Іран
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