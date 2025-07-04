Росія активно застосовує проти України хімічну зброю, - розвідка Нідерландів

Розвідслужби Нідерланди зібрали докази широкомасштабного застосування Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України. Задушливу речовину скидають з безпілотників, щоб виманити солдатів з окопів і розстріляти їх.

Про це заявив міністр оборони Нідерланди, Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

"Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити: Росія активізує застосування хімічної зброї", - сказав він в інтерв'ю.

За його словами, ця інтенсифікація викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, що спостерігається вже кілька років: "застосування Росією хімічної зброї в цій війні стає дедалі нормалізованішим, стандартизованішим і широко поширеним".

Дані розвідки Нідерландів свідчать про використання Росією хлорпікрину - забороненої бойової отруйної речовини, вперше застосованої Німеччиною під час Першої світової війни.

Глава Військової розвідувальної служби Нідерландів (MIVD) Пітер Різінк заявив, що висновки ґрунтуються на "нашій власній незалежній розвідці, тож ми спостерігали це самі, ґрунтуючись на наших власних розслідуваннях".

За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї, а понад 2500 осіб, які дістали поранення на полі бою, повідомили українські органи охорони здоров'я про симптоми, пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

Брекельманс додав, що ширше застосування Росією хімічної зброї становить загрозу не тільки для України, а й для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розгляд додаткових санкцій і, зокрема, недопущення участі Росії в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ", - сказав він.

Масштабна програма

Росія є членом ОЗХЗ і стверджує, що знищила заявлені запаси хімічної зброї.

Військові та розвідувальні служби Нідерландів, що працюють із зарубіжними партнерами, виявили конкретні докази активізації виробництва російської хімічної зброї.

Це включає в себе посилення дослідницьких можливостей і набір учених для розробки хімічної зброї, сказав Різінк. Він додав, що російські чиновники дали солдатам інструкції з використання отруйних бойових речовин.

"Це не просто якісь спонтанні дії на передовій; це дійсно частина великомасштабної програми. І це, звісно, теж викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не надамо розголосу діям Росії, досить імовірно, що ці тенденції збережуться", - сказав Різінк.

Він назвав застосування хімічної зброї російськими збройними силами "практично постійною оперативною процедурою".

"Ми спеціально пов'язали використання хлорпікрину із саморобними боєприпасами, такими як заправлені лампочки і порожні пляшки, підвішені до безпілотника. Що стосується сльозогінного газу, ми бачимо, що вони також не за призначенням використовують і переробляють наявні боєприпаси, щоб використовувати їх як носій газу", - сказав він.

Хлорпікрин занесено до списку заборонених отруйних речовин задушливої дії ОЗХЗ, яка була створена для реалізації та контролю за дотриманням Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) 1997 року.

Може викликати сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. У разі потрапляння всередину може викликати опіки в роті та шлунку, нудоту і блювоту, а також утруднене дихання або задишку.