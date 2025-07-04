Россия активно применяет против Украины химическое оружие, - разведка Нидерландов

Разведслужбы Нидерланды собрали доказательства широкомасштабного применения Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины. Удушающее вещество сбрасывают с беспилотников, чтобы выманить солдат из окопов и расстрелять их.

Об этом заявил министр обороны Нидерланды, Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

"Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить: Россия активизирует применение химического оружия", - сказал он в интервью.

По его словам, эта интенсификация вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которая наблюдается уже несколько лет: "применение Россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным".

Данные разведки Нидерландов свидетельствуют об использовании Россией хлорпикрина - запрещенного боевого отравляющего вещества, впервые примененного Германией во время Первой мировой войны.

Глава Военной разведывательной службы Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк заявил, что выводы основаны на "нашей собственной независимой разведке, поэтому мы наблюдали это сами, основываясь на наших собственных расследованиях".

По словам Брекельманса, по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия, а более 2500 человек, получивших ранения на поле боя, сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, связанных с применением химического оружия.

Брекельманс добавил, что более широкое применение Россией химического оружия представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение дополнительных санкций и, в частности, недопущение участия России в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО", - сказал он.

Масштабная программа

Россия является членом ОЗХО и утверждает, что уничтожила заявленные запасы химического оружия.

Военные и разведывательные службы Нидерландов, работающие с зарубежными партнерами, обнаружили конкретные доказательства активизации производства российского химического оружия.

Это включает в себя усиление исследовательских возможностей и набор ученых для разработки химического оружия, сказал Ризинк. Он добавил, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию отравляющих боевых веществ.

"Это не просто какие-то спонтанные действия на передовой; это действительно часть крупномасштабной программы. И это, конечно, тоже вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не предадим огласке действия России, весьма вероятно, что эти тенденции сохранятся", - сказал Ризинк.

Он назвал применение химического оружия российскими вооруженными силами "практически постоянной оперативной процедурой".

"Мы специально связали использование хлорпикрина с самодельными боеприпасами, такими как заправленные лампочки и пустые бутылки, подвешенные к беспилотнику. Что касается слезоточивого газа, мы видим, что они также не по назначению используют и переделывают существующие боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителя газа", - сказал он.

Хлорпикрин включен в список запрещенных отравляющих веществ удушающего действия ОЗХО, которая была создана для реализации и контроля за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) 1997 года.

Может вызвать сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. При попадании внутрь может вызвать ожоги во рту и желудке, тошноту и рвоту, а также затрудненное дыхание или одышку.