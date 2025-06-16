ЗСУ знищили російський "Град", заряджений снарядами з хімічною зброєю (відео)
У Донецькій області українські військові знищили російську РСЗВ "Град" заряджену снарядами з хімічною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook військового підрозділу К-2.
"Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу. У спілкуванні між собою росіяни закликають одне одного ховатися і вдягати протигази, бо уражений Град був "заряджений хімією", - йдеться у повідомленні.
У підрозділі додали, що російські війська можуть знову спробувати застосувати хімічну зброю у майбутньому, попри те що РФ є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, але має великі запаси хімічної зброї на складах.
Росіяни використовують хімічну зброю
Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
Окрім того, росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.
У ЦПД також розповідали, що російські війська на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Зокрема, відомо про декілька випадків на Куп’янському напрямку.
До того ж ще у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.
Тоді у ГУР повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.
Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області.
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