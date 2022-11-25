Росія за 9 місяців витратила на війну чверть свого бюджету, - Forbes

Витрати Російської Федерації за 9 місяців повномасштабного вторгнення та війни проти України становили близько 82 мільярди доларів, що дорівнює близько чверті її річного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Forbes .

Зазначається, що для Кремля "рахунок на війну" наступного року може виявитися занадто високим, оскільки власні ресурси на військові потреби вичерпуються.

У витрачені Москвою 82 млрд доларів з 24 лютого й по сьогодні входять безпосередні витрати, необхідні для підтримки військової агресії проти України, проте сума не включає стабільні витрати на оборону чи втрати в економіці.

Враховуючи, що бюджетні доходи РФ у 2021 році становили 340 млрд доларів, нинішня сума з "чека на війну" дорівнює приблизно чверті річного бюджету.

Продовження повномасштабної агресії для Кремля вимагає тепер більше грошей, зважаючи на зниження доходів федерального бюджету РФ від експорту нафти та газу, втрату більшої частини газового ринку ЄС після зупинки поставок через "Північний потік", а також санкцій на російську нафту, що почнуть діяти з грудня.

За даними аналітиків, цієї осені вартість витрат на війну для Росії зросла вдвічі, і зараз вона вимагає мінімум 10 млрд доларів на місяць.

Як РФ витрачається на війну

У середньому, на одного свого солдата РФ витрачає близько 200 доларів на день. Загальні витрати на зарплату військових, залучені до бойових дій, становлять близько 2,7 млрд доларів після проведення мобілізації.

Якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим та пораненим, оцінювалася близько 1 млрд доларів щомісяця, то за останній місяць війни вона перевищує 3,5 млрд доларів.

За різними оцінками Росія у своїй війні проти України використала від 10 тисяч до 50 тисяч снарядів на день, що в грошовому еквіваленті становить понад 5,5 млрд доларів. .

В Україні росіяни випустили понад 4 тисячі ракет. Середня вартість однієї такої становить 3 млн доларів.

Росія втратила в Україні 278 бойових літаків, середньою вартістю 18 млн доларів, та 261 вертоліт середньою вартістю 10,4 млн доларів. А загальні втрати військової авіації РФ у грошовому еквіваленті становлять 8 млрд доларів.

Також РФ втратила майже стільки ж танків, скільки мала до початку повномасштабного вторгнення (2897 приблизно з 3300 на 24.02). Зараз Кремль намагається відновити техніку, яка десятиліттями зберігалася на складах і потребує значної модернізації та фінансових витрат.

Загалом вся втрачена техніка за 9 місяців великої війни коштувала Росії 20,8 млрд доларів.