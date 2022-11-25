Россия за 9 месяцев потратила на войну четверть своего бюджета, - Forbes

Расходы Российской Федерации за 9 месяцев полномасштабного вторжения и войны против Украины составили около 82 миллиарда долларов, что равняется примерно четверти ее годового бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Forbes .

Отмечается, что для Кремля "счет на войну" в следующем году может оказаться слишком высоким, так как собственные ресурсы на военные нужды иссякают.

В потраченные Москвой 82 млрд долларов с 24 февраля по сегодняшний день входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии против Украины, однако сумма не включает стабильные расходы на оборону или потери в экономике.

Учитывая, что бюджетные доходы РФ в 2021 году составили 340 млрд долларов, нынешняя сумма из "чека на войну" равняется примерно четверти годового бюджета.

Продолжение полномасштабной агрессии для Кремля требует теперь больше денег, ввиду снижения доходов федерального бюджета РФ от экспорта нефти и газа, потерю большей части газового рынка ЕС после остановки поставок через "Северный поток", а также санкций на российскую нефть, что начнут действовать с декабря.

По данным аналитиков, нынешней осенью стоимость расходов на войну для России выросла вдвое, и сейчас она требует минимум 10 млрд долларов в месяц.

Как РФ тратится на войну

В среднем, на одного своего солдата РФ тратит около 200 долларов в день. Общие расходы на зарплату военных, привлеченные к боевым действиям, составляют около 2,7 млрд долларов после проведения мобилизации.

Если летом сумма компенсаций, которые должны выплачиваться погибшим и раненым, оценивалась около 1 млрд долларов ежемесячно, то за последний месяц войны она превышает 3,5 млрд долларов.

По разным оценкам Россия в своей войне против Украины использовала от 10 тысяч до 50 тысяч снарядов в день, что в денежном эквиваленте составляет более 5,5 млрд долларов. .

По Украине россияне выпустили более 4 тысяч ракет. Средняя стоимость одной такой составляет 3 млн долларов.

Россия потеряла в Украине 278 боевых самолетов, средней стоимостью 18 млн долларов, и 261 вертолет средней стоимостью 10,4 млн долларов. А общие потери военной авиации РФ в денежном эквиваленте составляют 8 млрд долларов.

Также РФ потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала полномасштабного вторжения (2897 из примерно 3300 на 24.02). Сейчас Кремль пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и нуждается в значительной модернизации и финансовых затратах.

В общей сложности вся потерянная техника за 9 месяцев большой войны стоила России 20,8 млрд долларов.