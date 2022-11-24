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Військам РФ розповідають про "війну з НАТО", для перемоги треба армія на 5 млн осіб

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 14:12
Військам РФ розповідають про "війну з НАТО", для перемоги треба армія на 5 млн осіб Фото: у Росії кажуть про мобілізацію 5 млн військових для перемоги у війні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російське керівництво розсилає своїм військам так звані документи про "війну з НАТО в Україні". Окупантам кажуть, що для перемоги треба мобілізувати 5 млн осіб і навіть допускають введення воєнного стану в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Ворогом продовжується приділятися увага і інформаційній складовій війни. Так, головним воєнно-політичним управлінням, Міністерством оборони РФ підготовлено та розіслано у війська документ під назвою "Висновки війни з НАТО в Україні". Підкреслюю саме з НАТО, і саме в Україні", - розповів Громов.

За його словами, цей документ висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ.

"В документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення Росією перемоги, чисельний склад її армії повинен становити близько 5 млн військовослужбовців. За оцінками окремих сил офіцерів ЗС РФ, останнє може означати проведення в Росії чергової хвилі мобілізації та запровадження в країні воєнного стану", - зазначив Громов.

Нагадаємо, що у Росії влада виправдовує свою слабкість на полі бою тим, що нібито воює не із ЗСУ, а з силами НАТО.

Зокрема, раніше глава Міноборони Сергій Шойгу заявив, що рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було ухвалене нібито через неприйнятні загрози безпеці Росії, натякнувши на нібито "загрозу з боку НАТО".

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