Китай у листопаді купив рекордну кількість золота у Росії. Російський режим продав Пекіну дорогоцінного металу на 961 млн доларів (818,6 млн євро), що стало рекордним обсягом продажу за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Deutsche Welle .

Видання, посилаючись на офіційні заяви російської пропаганди та відкриті джерела, пише, що в жовтні Росія продала Китаю золота трохи менше - на 930 млн доларів (792,2 млн євро).

Загалом за 11 місяців 2025 року Китай купив російського золота на 1,9 млрд доларів, або ж 1,6 млрд євро. Це означає, що протягом січня-вересня 2025 року Китай купив золота у Росії тільки на 9 млн доларів. Переважна більшість золота була продана саме у жовтні та листопаді.

Для порівняння, за цей же період 2024 року золото до Китаю взагалі не продавали. А загалом за 2024 рік Росія продала Китаю золота всього лише на 223 млн доларів (189,9 млн євро).

При цьому реальні обсяги купівлі російського золота Китаєм можуть перевищувати офіційні щонайменше у 10 разів. Наприклад, видання Bloomberg оцінило експорт дорогоцінних металів з РФ до Китаю за першу половину 2025 року в мільярд доларів. Скільки з цього припадає на золото - невідомо.

Загалом експорт дорогоцінних металів з РФ до Китаю подвоївся за рік. Китай охоче купує осійське золото, оскільки на нього існує високий внутрішній попит. За даними аналітиків, офіційно Китай вказав, що у січні-вересні 2025 року купив нібито лише 23,95 тонни золота. Однак реальні цифри становлять щонайменше 250 тонн, серед яких вагома частка саме російського золота.