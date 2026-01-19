Золото та срібло б'є нові рекорди після погроз Трампа: яка ціна

У понеділок, 19 січня, золото і срібло оновили рекордні показники. Причиною стали побоювання руйнівної торговельної війни між США та Європою, які посилилися після заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Спотова ціна на золото торгувалася поблизу 4 670 доларів за унцію, раніше сягнувши піку в 4 690 доларів. Срібло подорожчало більш ніж на 3% і піднімалося до максимуму близько 94 доларів за унцію.

Що вплинуло на вартість

Зростання дорогоцінних металів відбулося на тлі ослаблення долара та зростання попиту на захисні активи.

Ринок відреагував на інформацію про плани США запровадити мита проти восьми європейських країн, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії. Базові мита на рівні 10% мають набути чинності з 1 лютого, а в червні можуть зрости до 25%.

У Bloomberg зазначають, що напруженість навколо Гренландії сигналізує про глибший геополітичний конфлікт усередині західних союзів.

Аналітики вказують, що тарифні погрози між партнерами по НАТО підривають довіру до долара та формують стійку премію за ризик, що підтримує зростання цін на золото і срібло.

Додатковий імпульс ринку надало збільшення інвестицій у дорогоцінні метали, зокрема з боку Китаю. За минулий тиждень запаси золота в біржових фондах зросли на 28 тонн, що стало найбільшим приростом з вересня.

Аналітики очікують подальшого зростання цін. У Citigroup прогнозують, що золото може досягти 5 000 доларів за унцію вже протягом найближчих трьох місяців, а срібло - 100 доларів.

Ціни на метали

Спотова ціна на золото зросла на 1,6% до 4 670,47 долара за унцію, досягнувши раніше піку в 4 690,59 долара. Срібло зросло на 3,4% до 93,1755 долара та досягло максимуму в 94,1213 долара. Платина дещо зросла, тоді як паладій знизився.