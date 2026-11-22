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У понеділок, 23 листопада, в частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії через наслідки російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними енергетиків, обмеження стосуватимуться різних категорій споживачів у низці регіонів: для промисловості запровадять графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг. Причиною обмежень стали наслідки ворожих атак на українську енергосистему. В "Укренерго" зазначають, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло споживачам. Актуальні графіки та інформацію про те, чи діють відключення у конкретному населеному пункті, варто перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.