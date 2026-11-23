За прошедшую неделю Россия 100 раз целенаправленно атаковала энергетические и нефтегазовые объекты Украины. Самой сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.

За неделю зафиксировали 224 инцидента

По словам Артема Некрасова, на прошлой неделе российские войска 100 раз атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего за этот период зафиксировали 224 инцидента, повлекшие повреждения инфраструктуры.

По состоянию на утро 23 ноября из-за обстрелов и боевых действий часть потребителей остается без электричества в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Особенно сложная ситуация - в Одесской и Днепропетровщине. Российские удары нанесли значительные разрушения объектам, обеспечивающим электроснабжение этих регионов. Энергетикам уже удалось заживить объекты критической инфраструктуры, а подачу электричества другим потребителям постепенно восстанавливают.

В Днепропетровской области также действуют сетевые ограничения. Их применяют, чтобы не допустить аварий из-за чрезмерной нагрузки на оборудование.

По возвращении электричества возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийные отключения. В Минэнерго просят не оставлять мощные электроприборы, включенными в розетках, чтобы они не повредились.

Напомним, 23 ноября в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений в объеме от одной до трех с половиной очередей.

Для индустрии ввели ограничение мощности.