Россия 100 раз атаковала энергетику за неделю, хуже всего - в Одессе
За прошедшую неделю Россия 100 раз целенаправленно атаковала энергетические и нефтегазовые объекты Украины. Самой сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.
За неделю зафиксировали 224 инцидента
По словам Артема Некрасова, на прошлой неделе российские войска 100 раз атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего за этот период зафиксировали 224 инцидента, повлекшие повреждения инфраструктуры.
По состоянию на утро 23 ноября из-за обстрелов и боевых действий часть потребителей остается без электричества в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Особенно сложная ситуация - в Одесской и Днепропетровщине. Российские удары нанесли значительные разрушения объектам, обеспечивающим электроснабжение этих регионов. Энергетикам уже удалось заживить объекты критической инфраструктуры, а подачу электричества другим потребителям постепенно восстанавливают.
В Днепропетровской области также действуют сетевые ограничения. Их применяют, чтобы не допустить аварий из-за чрезмерной нагрузки на оборудование.
По возвращении электричества возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийные отключения. В Минэнерго просят не оставлять мощные электроприборы, включенными в розетках, чтобы они не повредились.
Напомним, 23 ноября в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений в объеме от одной до трех с половиной очередей.
Также из-за перебоев с теплом, светом и водой школы Одессы с 23 по 27 ноября перешли на дистанционное обучение.