Школярів Одеси переводять на дистанційку через перебої з теплом, світлом і водою в місті
Школи Одеси з 23 до 27 листопада включно працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електропостачанням, теплом і водою в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
У департаменті пояснили, що навчальні заклади перейдуть на дистанційний формат відповідно до алгоритмів, затверджених міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Батькам рекомендують за можливості заряджати телефони, планшети та ноутбуки дітей, коли є електроенергія. Зробити це можна також у пунктах незламності, облаштованих на базі закладів освіти.
Водночас у міському департаменті визнають, що через відключення електроенергії не всі учні зможуть регулярно долучатися до онлайн-уроків. Тому вчителі підготували відеозаписи занять, які діти зможуть переглянути у зручний час. Щоб отримати доступ до матеріалів, батькам потрібно звернутися до класного керівника або директора школи.
Зміни торкнуться і дитячих садків. Із 23 до 27 листопада включно там працюватимуть лише чергові групи. Вони прийматимуть дітей працівників критичної інфраструктури. Інформацію про роботу таких груп можна отримати в адміністрації конкретного садочка.
У департаменті додали, що роботи з відновлення тривають. Там сподіваються, що найближчим часом заклади освіти зможуть повернутися до звичного режиму роботи.
Нагадаємо, через російські атаки в Одесі та прилеглих районах були пошкоджені магістральні електромережі. Станом на 22 листопада енергетики частково відновили живлення об'єктів критичної інфраструктури, але повернення світла іншим споживачам потребує часу.
Крім того, 20 листопада росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси та області, що спричинило перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.