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В Росии в ДТП с автобусом пострадали 14 украинцев

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 14:19
В Росии в ДТП с автобусом пострадали 14 украинцев
Фото: место ДТП (newizv ru)

Водитель не справился с управлением в условиях снегопада, из-за чего произошло ДТП в России

В Воронежской области (Россия) перевернулся автобус, в результате чего пострадали 14 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что водитель не справился с управлением в условиях снегопада, из-за чего и произошла авария. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя.

"Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором, пострадали 13 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

Кроме того, в сентябре в румынском городе Сучава произошло ДТП с участием украинского туристического автобуса. На момент инцидента в автобусе находилось почти 70 граждан Украины, в том числе 20 детей. В результате происшествия погибли 2 человека.

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