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У Росії в ДТП з автобусом постраждали 14 українців

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 14:19
У Росії в ДТП з автобусом постраждали 14 українців
Фото: місце ДТП (newizv ru)

Водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду, через що сталось ДТП в Росії

В Воронезькій області (Росія) перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 14 українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду, через що і сталася аварія. У салоні перебували 28 людей, у тому числі два водія.

"Загиблих немає. 14 постраждали, всі вони громадяни України. Стан одного з них оцінюється як важкий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Туреччині микроавтобус, що перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором, постраждали 13 людей.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

Крім того, у вересні в румунському місті Сучава відбулося ДТП за участю українського туристичного автобуса. На момент інциденту в автобусі перебувало майже 70 громадян України, в тому числі 20 дітей. В результаті події загинули 2 людини.

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