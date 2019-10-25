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В Турции микроавтобус с украинцами столкнулся с трактором, 13 пострадавших

Новости » В мире    25.10.2019 - 03:36
В Турции микроавтобус с украинцами столкнулся с трактором, 13 пострадавших
В Турции в ДТП пострадали 10 украинских туристов (milliyet.com.tr)

В результате аварии пострадали 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители транспортных средств

В Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором, пострадали 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

ДТП произошло на трассе Деницли-Анталья. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Среди пострадавших 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители транспортных средств.

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

На место аварии прибыли правоохранители и бригады скорой помощи. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, они отправлены в больницу города Аджипаям.

Причины ДТП выясняются.

Напомним, что 20 октября, возле румынского города Бранешть произошла авария. Автобус с украинцами, который ехал из Греции в Одессу, съехал с дороги и врезался в столб, а после этого перевернулся. В салоне автобуса находилось 46 украинцев. По данным местных СМИ, в аварии пострадало пять человек.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

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