Рош ха-Шана в Умани: более 7 тысяч паломников уже в Украине, в городе вводят ограничения
В Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование одного из важнейших иудейских праздников - Рош ха-Шана, на которое ожидают десятки тысяч паломников-хасидов. Часть из них уже в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко.
Он отмечает, что в Украину уже прибыли около 7 тысяч паломников в составе организованных групп, а общее количество участников может достичь 30-35 тысяч, а по прогнозам полиции - даже до 50 тысяч.
По словам Демченко, паломников оформляют на границе в соответствии с действующим законодательством, а большинство следует организованными группами, что обеспечивает бесперебойное взаимодействие с госорганами и организациями, которые сопровождают переезд.
Усиленные меры безопасности
Городской совет Умани предупредил, что с 15 сентября в городе действуют усиленные меры безопасности:
- правоохранители круглосуточно дежурят на улицах, вблизи культовых сооружений и ключевых объектов;
- запрещена продажа алкоголя и пиротехники;
- контроль за транспортом на въездах в город и регулирование движения на отдельных участках дорог.
Ограничение движения транспорта
Запрещен въезд: с трассы М-30 на улицы Деревянка и Ореховая, из села Родниковка - на улицу Павлова.
Проезд под усиленным контролем: с трасс М-30 и М-05 на улицы Деревянка, Интернациональная, Михайловская, Вокзальная, Освободителей; из сел Городецкое и Родниковка на улицы Городецкая, Максима Зализняка и Киевская.
Въезд на улицу Освободителей разрешен только паломникам-хасидам.
Отметим, Рош ха-Шана - это еврейский Новый год, один из важнейших праздников иудейского календаря. Он символизирует начало нового года, время для духовного переосмысления, молитвы и покаяния. Празднование длится два дня и сопровождается специальными молитвами, звучанием шофара (бараньего рога) и праздничными застольями с яблоками, медом и другими традиционными блюдами.
Напомним, в Умани усилили безопасность на время Рош ха-Шана. Правоохранители круглосуточно будут обеспечивать порядок с привлечением патрульных, кинологов, взрывотехников и следователей.
Ранее в этом году издание The Times of Israel написало, что из-за войны и атак России украинская власть якобы планирует запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.
Однако уже через несколько часов израильская сторона опровергла эту информацию, подтвердив, что ограничений на въезд хасидов в Украину на Рош ха-Шана нет.