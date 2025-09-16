В Умані запровадили низку обмежень на період святкування Рош га-Шана

В Умані посилили заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Зокрема, у місті заборонили продаж алкоголю на деяких локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області у Facebook .

Керівник поліції Черкаської області Олег Гудима провів інструктаж для поліцейських у зв'язку з наближенням свята. Він нагадав про важливість злагодженої роботи та готовності до будь-яких викликів.

"Перед нами стоїть важливе завдання - безпека людей під час святкування Рош га-Шана. Ми готові до будь-якого розвитку подій і забезпечимо правопорядок на найвищому рівні", - запевнив Гудима.

Зокрема, на період святкування в Умані заборонять продаж:

піротехнічних виробів;

алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.

При цьому безпеку забезпечуватимуть підрозділи поліції, включно з патрульною поліцією, кінологічною службою, вибухотехніками та слідчо-оперативними групами.