В Умані запровадили низку обмежень на період святкування Рош га-Шана
В Умані посилили заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Зокрема, у місті заборонили продаж алкоголю на деяких локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області у Facebook.
Керівник поліції Черкаської області Олег Гудима провів інструктаж для поліцейських у зв'язку з наближенням свята. Він нагадав про важливість злагодженої роботи та готовності до будь-яких викликів.
"Перед нами стоїть важливе завдання - безпека людей під час святкування Рош га-Шана. Ми готові до будь-якого розвитку подій і забезпечимо правопорядок на найвищому рівні", - запевнив Гудима.
Зокрема, на період святкування в Умані заборонять продаж:
- піротехнічних виробів;
- алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.
При цьому безпеку забезпечуватимуть підрозділи поліції, включно з патрульною поліцією, кінологічною службою, вибухотехніками та слідчо-оперативними групами.
Рош га-Шана
Свято Рош га-Шана - це єврейський Новий рік, що розпочинається ввечері 22 вересня 2025 року (за єврейським календарем - вечір першого дня місяця Тишрей) і триває до вечора 24 вересня, коли настає кінець другого дня свята.
Це одне з головних свят в іудаїзмі, що відкриває так звані "Дні трепету" - період духовної самосвідомості, покаяння і молитви.
До ключових традицій Рош га-Шана відносяться звукове витягування шофара (духовний музичний інструмент), молитви в синагогах, святкові трапези з символічними стравами.
3 вересня стало відомо, що святкування Рош га-Шана в Умані відбудеться, незважаючи на чутки про його скасування. Очікується, що місто відвідають близько 45 тисяч паломників.