Рош га-Шана в Умані: МЗС закликає паломників врахувати ризики та обмеження воєнного стану

В Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування юдейського свята Рош га-Шана. Міністерство закордонних справ України закликає іноземних прочан врахувати неможливість гарантування повної безпеки через агресію Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).
У відомстві нагадали, що на території України діє воєнний стан, який передбачає:
Також МЗС попереджає про інші ризики для паломників:
Українська влада закликає планувати поїздку до Умані з обережністю та дотримуватися встановлених правил безпеки.
Нагадаємо, в Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування Рош ха-Шана, очікується до 50 тисяч паломників-хасидів, частина з яких уже в Україні. Місто посилило безпекові заходи: цілодобове патрулювання, контроль транспорту, обмеження руху та заборона продажу алкоголю й піротехніки, щоб забезпечити порядок під час святкування.