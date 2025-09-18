Рош га-Шана в Умані: МЗС закликає паломників врахувати ризики та обмеження воєнного стану

Нагадаємо, в Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування Рош ха-Шана, очікується до 50 тисяч паломників-хасидів, частина з яких уже в Україні. Місто посилило безпекові заходи: цілодобове патрулювання, контроль транспорту, обмеження руху та заборона продажу алкоголю й піротехніки, щоб забезпечити порядок під час святкування.